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Больше не любовница: 74-летний Петросян женился на молодой помощнице
Известный российский юморист Евгений Петросян, который со скандалами развелся с женой Еленой Степаненко после 33 лет брака, снова связал себя узами брака. После долгих лет тайных отношений он женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Пара официально оформила отношения в начале декабря. Об этом сообщает КП.ру, ссылаясь на свой источник в близком окружении Петросяна.
Петросян и Брухунова пока брак не комментируют. Внимательные подписчики Татьяны в Instagram заметили намеки на свадьбу в публикациях. Так, в начале месяца она показала нежный букет пионов, очень похожий на букет невесты. Затем она разместила фото торта, который испекла сама, и подписала: «Я счастлива».
Также на безымянном пальце Татьяны заметили новое колечко с бриллиантом.
Своей вины в разладе в семье Петросяна и Степаненко Брухунова не видит.
«Если бы у него всё было хорошо в семье, он бы не ушел. „История любви“ не совсем применима в нашем случае. Это не вспышка, как в молодости. Это душевный комфорт, я бы так сказала. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. Чему-то научил, что-то показал, объяснил. И я благодарна ему за всё, несмотря на все тяготы», — говорила ранее Татьяна.
Напомним, в ноябре 2018 года Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Бывшие супруги со скандалами делят совместно нажитые миллионы. Виновницей развала юмористического брака называют Брухунову. Девушка из Тулы сначала устроилась работать к Степаненко на сайт, затем перебралась к ней в квартиру, а потом и в личную жизнь. После знакомства с Евгением Петросяном карьера Татьяны резко пошла в гору, из обычного администратора сайта она превратилась в директора его театра.
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