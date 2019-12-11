- 14:04 Зеленский одобрил бюджет на следующий год
- 13:55 «Мелочь, а приятно»: из радиорекламы убрали раздражающий фактор
- 13:51 Где смотреть онлайн «Гент» – «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 13:49 Появились шокирующие данные о мужчине, выбросившем памятник героям АТО на свалку под Киевом
- 13:46 Поймали в последний момент: в Каменце-Подольском спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с 40-метрового моста
- 13:41 Серьезные проблемы: главная сваха России прошлась по браку Петросяна
- 13:37 Пожар в одесском колледже: опознана еще одна жертва
- 13:31 Вынужден экономить: министр юстиции пожаловался на маленькую зарплату
- 13:21 Светлана Тарабарова поделилась эксклюзивным рецептом оливье без колбасы
- 13:14 В Украине обновили перечень противопоказаний к вакцинации: что важно знать
- 13:08 Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о статусе Донбасса
- 13:01 Найден мертвым 14-летний британский танцор балета и звезда сериала «Чужестранка»
Поймали в последний момент: в Каменце-Подольском спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с 40-метрового моста
Утром в среду, 11 декабря, в Каменец-Подольском мужчина попытался покончить с собой, прыгнув с Новоплановского моста (высота конструкции — 38 метров). Ранее в Киеве полицейские сняли с перил моста парня, предотвратив попытку суицида.
Как сообщают в секторе коммуникаций полиции Хмельницкой области, после звонка случайного прохожего группа реагирования патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Ильи Кудрика и старшего сержанта Дмитрия Качинского уже была на месте происшествия. Правоохранители успели предотвратить самоубийство — парень как раз перелезал через перила.
Свой поступок местный житель объяснял накопившимися проблемами, которые он не может самостоятельно решить.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе столичного метро «Позняки» девушка попыталась покончить с собой, прыгнув с моста из-за измены мужа. Это заметил случайный прохожий, который сообщил в полицию и удерживал «прыгунью» до приезда правоохранителей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.