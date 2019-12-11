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Происшествия

Поймали в последний момент: в Каменце-Подольском спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с 40-метрового моста

13:46 11 декабря 2019 95
Самоубийца на мосту
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в среду, 11 декабря, в Каменец-Подольском мужчина попытался покончить с собой, прыгнув с Новоплановского моста (высота конструкции — 38 метров). Ранее в Киеве полицейские сняли с перил моста парня, предотвратив попытку суицида.

Как сообщают в секторе коммуникаций полиции Хмельницкой области, после звонка случайного прохожего группа реагирования патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Ильи Кудрика и старшего сержанта Дмитрия Качинского уже была на месте происшествия. Правоохранители успели предотвратить самоубийство — парень как раз перелезал через перила.

Свой поступок местный житель объяснял накопившимися проблемами, которые он не может самостоятельно решить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе столичного метро «Позняки» девушка попыталась покончить с собой, прыгнув с моста из-за измены мужа. Это заметил случайный прохожий, который сообщил в полицию и удерживал «прыгунью» до приезда правоохранителей.

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