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Украина

«Мелочь, а приятно»: из радиорекламы убрали раздражающий фактор

13:55 11 декабря 2019 99
Дмитрий Дубилет
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 декабря, Кабмин принял постановление об отмене обязательного зачитывания номера и других данных лицензий при трансляции по радио рекламы банков, страховых и строительных компаний, а также других организаций. Ранее было озвучено об отказе от бумажных квитанций. Министр Дмитрий Дубилет сообщил о новшестве в своем Facebook.

«Во-первых, эта отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела», — написал министр.

По словам Дубилета, вместе с большими и важными реформами необходимо стараться делать жизнь комфортней также в мелочах.

«Мелочь, а приятно», — так он прокомментировал новшество.

Мнения украинцев по поводу нововведения разделились. Вот некоторые из комментариев к посту Дмитрия Дубилета:

Ранее сообщалось, что Дубилету указали на невозможность электронной переписи населения.

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