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Посреди дороги в Днепре перевернулся Mercedes Sprinter: момент жуткой аварии попал на видео
В среду, 11 декабря, в Днепре в результате ДТП перевернулся автомобиль Mercedes Sprinter. Несколько дней назад подобная авария произошла в Киеве.
ДТП в Днепре случилось около 9 часов утра на Слобожанском проспекте под виадуком.
По предварительной информации, Mercedes Sprinter спускался с виадука и хотел перестроиться в среднюю полосу. В это время со стороны моста ехала Toyota, которую микроавтобус не пропустил. Toyota ударила в бок Mercedes и тот перевернулся.
Как сообщает Информатор, в результате аварии водителя Toyota госпитализировали в городскую больницу № 6. Водитель микроавтобуса от помощи медиков отказался, хотя и находился в шоковом состоянии.
На участке дороги образовалась пробка.
Как сообщали «ФАКТЫ», на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля «Пежо 308», в котором пострадали дети. Ранее под Киевом перевернулась маршрутка.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.