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Происшествия

Посреди дороги в Днепре перевернулся Mercedes Sprinter: момент жуткой аварии попал на видео

14:33 11 декабря 2019 316
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 декабря, в Днепре в результате ДТП перевернулся автомобиль Mercedes Sprinter. Несколько дней назад подобная авария произошла в Киеве.

ДТП в Днепре случилось около 9 часов утра на Слобожанском проспекте под виадуком.

По предварительной информации, Mercedes Sprinter спускался с виадука и хотел перестроиться в среднюю полосу. В это время со стороны моста ехала Toyota, которую микроавтобус не пропустил. Toyota ударила в бок Mercedes и тот перевернулся.

Как сообщает Информатор, в результате аварии водителя Toyota госпитализировали в городскую больницу № 6. Водитель микроавтобуса от помощи медиков отказался, хотя и находился в шоковом состоянии.

На участке дороги образовалась пробка.

Как сообщали «ФАКТЫ», на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля «Пежо 308», в котором пострадали дети. Ранее под Киевом перевернулась маршрутка.

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