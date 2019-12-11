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Михаил Поплавский: «Чтобы добиться успеха, важно этого сильно хотеть и много работать»
Знаменитый поющий ректор Михаил Поплавский отметил 70-летний юбилей грандиозным концертом «Я — Українець» на сцене столичного Дворца спорта. На юбилейный концерт прибыли 17 делегаций из разных стран мира, где хорошо знают и почитают творчество Юного орла. Более десяти тысяч зрителей заранее раскупили билеты на красочное шоу Поплавского.
Юный орел, ворвавшийся в шоу-бизнес двадцать лет назад, не может остановиться. Каждый год он поражает новым масштабным шоу, удивляя размахом (на сцене вместе с ним одновременно выступали более 200 человек балета), суперсовременными технологиями, яркими спецэффектами, культурными провокациями, душевностью и неожиданными гостями. Но самое большое удивление и главный герой программы — он сам. Энергичный, эпатажный, искренний и душевный патриот Украины.
«Для меня важно, чтобы звучала украинская песня, чтобы на большую сцену выходили молодые артисты, чтобы студенты понимали: добиться успеха может каждый, важно очень сильно этого хотеть и много работать, — сказал Михаил Поплавский со сцены. — Это моя патриотическая, политическая и жизненная позиция. Мы сильная нация, мудрый и талантливый народ, и я искренне верю, что все у нас будет хорошо».
В этом не сомневались зрители, подпевая и подтанцовывая поющему ректору. Среди них были и друзья именинника — третий президент Украины Виктор Ющенко, Микаэль Нобель (внучатый племянник Альфреда Нобеля), артисты Наталья Валевская, Татьяна Пискарева, Андрей Князь, хореограф Григорий Чапкис, ведущий Григорий Решетник, Камалия с мужем Мохаммедом Захуром, а также политики, бизнесмены, медийные персоны.
Со сцены Михал Михалыча поздравляли звездные коллеги, подготовив для него немало сюрпризов.
Юмористы «95 Квартала» на сцене просили у ректора прощения за шутки над ним. Степан Казанин, Александр Пикалов и Евгений Кошевой упали перед Поплавским на колени: «Мы дураки, простите нас. Обещаем больше не обижать вас. В противном случае будем ходить на все ваши концерты». «Если бы вы жили в Лондоне, вам бы давно присвоили титул лорда», — заключил Кошевой и предложил ректору вместе спеть под музыку Элтона Джона.
«У него такое большое чувство юмора, — признался за кулисами Кошевой. — Он обаятельный, харизматичный человек. Костюмы у него красивые. Когда мы увидели, сколько зрителей сегодня собралось на его концерт, как они активно реагируют, поняли, что все эти люди действительно слушают и любят песни Поплавского».
За кулисами Винник не скрывал, что волновался и чувствовал большую ответственность. «Кто бы что ни говорил о Михаиле Михайловиче, он популяризирует все украинское, несет по земле этот украинский запал, огонь Юного орла и ведет за собой других, — сказал Олег Винник. — Я вижу в нем эту мощную украинскую энергию, для меня это пример. Мне нравятся песни Поплавского, они написаны с любовью к Украине. Коронная песня в творчестве Михаила Михайловича „Батько“. Она правдивая, жизненная и вызывает у меня слезы».
«Пусть молодежь смотрит и учится у него, как нужно работать, дарить людям радость, — сказала Ирина, заинтриговав зрителей будущей дуэтной песней с Поплавским. — Приятно, что во всех его концертах звучит украинская песня. Так было всегда. И это достойно уважения». Пока певица не спешит раскрывать подробности совместной работы с поющим ректором.
«Михаил Поплавский любит людей, свою работу, — считает Зибров. — Он не мечтает ни о чем, кроме как о благополучии Украины и развитии культуры нашей страны. Михал Михалыч из любого события умеет сделать яркий праздник и поднять настроение».
Для шоу юбиляр выбрал одну из любимых песен в репертуаре Екатерины Бужинской — «Духмяну ніч» на слова Юрия Рыбчинского. Народная артистка не перестает удивляться неиссякаемой энергии Поплавского: «Мне кажется, энергию ему дают люди, а он отдает ее обратно еще больше. Этот драйв, заряд… Когда он выступает, то всем сердцем любит зрителя».
16 лет назад Наталья и Михаил Михайлович сняли первый совместный клип «Моя Украина», ставший настоящим хитом, без которого не обходится ни один концерт. Так искренне признаваться в любви своей стране может только Поплавский. «Для меня возможность выступить на его концерте выше любой премии, потому что Михаил Михайлович — это человек, который не просто популяризирует украинскую песню, а показывает своим примером, национальными проектами, каким должно быть качественное украинское шоу, — говорит Наталья. — Он задает тон в украинском шоу-бизнесе. Каждый год, несмотря ни на что, украинская песня звучит очень громко, грациозно и масштабно, благодаря Михаилу Поплавскому».
Размах концерта Поплавского впечатлил Томаса: «Это прекрасно — выступать в 70 лет. Надо так праздновать каждый день рождения. Мы давно знакомы с Михаилом Поплавским, он полон сил и вовсе не выглядит на свой возраст. Надеюсь, спеть для него и на 80-летии».
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