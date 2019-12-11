Михаил Поплавский: «Чтобы добиться успеха, важно этого сильно хотеть и много работать»

Пресс-релиз

Знаменитый поющий ректор Михаил Поплавский отметил 70-летний юбилей грандиозным концертом «Я — Українець» на сцене столичного Дворца спорта. На юбилейный концерт прибыли 17 делегаций из разных стран мира, где хорошо знают и почитают творчество Юного орла. Более десяти тысяч зрителей заранее раскупили билеты на красочное шоу Поплавского.

Юный орел, ворвавшийся в шоу-бизнес двадцать лет назад, не может остановиться. Каждый год он поражает новым масштабным шоу, удивляя размахом (на сцене вместе с ним одновременно выступали более 200 человек балета), суперсовременными технологиями, яркими спецэффектами, культурными провокациями, душевностью и неожиданными гостями. Но самое большое удивление и главный герой программы — он сам. Энергичный, эпатажный, искренний и душевный патриот Украины.

«Для меня важно, чтобы звучала украинская песня, чтобы на большую сцену выходили молодые артисты, чтобы студенты понимали: добиться успеха может каждый, важно очень сильно этого хотеть и много работать, — сказал Михаил Поплавский со сцены. — Это моя патриотическая, политическая и жизненная позиция. Мы сильная нация, мудрый и талантливый народ, и я искренне верю, что все у нас будет хорошо».

В этом не сомневались зрители, подпевая и подтанцовывая поющему ректору. Среди них были и друзья именинника — третий президент Украины Виктор Ющенко, Микаэль Нобель (внучатый племянник Альфреда Нобеля), артисты Наталья Валевская, Татьяна Пискарева, Андрей Князь, хореограф Григорий Чапкис, ведущий Григорий Решетник, Камалия с мужем Мохаммедом Захуром, а также политики, бизнесмены, медийные персоны.

Со сцены Михал Михалыча поздравляли звездные коллеги, подготовив для него немало сюрпризов.

Михаил Поплавский хочет донести до всех: «Українська пісня, українська мова, українська душа вічні, як небо і сонце! Ми всі, кожен на своєму місці, повинні працювати на благо своєї країни, творити новітню історію України!»

Юмористы «95 Квартала» на сцене просили у ректора прощения за шутки над ним. Степан Казанин, Александр Пикалов и Евгений Кошевой упали перед Поплавским на колени: «Мы дураки, простите нас. Обещаем больше не обижать вас. В противном случае будем ходить на все ваши концерты». «Если бы вы жили в Лондоне, вам бы давно присвоили титул лорда», — заключил Кошевой и предложил ректору вместе спеть под музыку Элтона Джона.

«У него такое большое чувство юмора, — признался за кулисами Кошевой. — Он обаятельный, харизматичный человек. Костюмы у него красивые. Когда мы увидели, сколько зрителей сегодня собралось на его концерт, как они активно реагируют, поняли, что все эти люди действительно слушают и любят песни Поплавского».

Любимец женщин Олег Винник сорвал бурные овации, исполнив свои хиты «Вовчиця», «Крыла», «Счастье». А песню «Нино» пел вместе с Поплавским и всем залом. Кстати, юбиляр перевел песню на украинский язык и впервые представил свою версию

За кулисами Винник не скрывал, что волновался и чувствовал большую ответственность. «Кто бы что ни говорил о Михаиле Михайловиче, он популяризирует все украинское, несет по земле этот украинский запал, огонь Юного орла и ведет за собой других, — сказал Олег Винник. — Я вижу в нем эту мощную украинскую энергию, для меня это пример. Мне нравятся песни Поплавского, они написаны с любовью к Украине. Коронная песня в творчестве Михаила Михайловича „Батько“. Она правдивая, жизненная и вызывает у меня слезы».

Для шоу во Дворце спорта вокруг круглой сцены построили специальный партер. В первых рядах были замечены известные журналисты — главный редактор еженедельника «Бульвар Гордона» Дмитрий Гордон с женой Алесей Бацман и главный редактор газеты «ФАКТЫ» Александр Швец с супругой Галиной

Звездная выпускница Поплавского Ирина Билык не устает признаваться ректору в любви и говорит, что и дальше продолжает учиться у него быть сильной, стойко переживать сложные моменты и не терять силу духа

«Пусть молодежь смотрит и учится у него, как нужно работать, дарить людям радость, — сказала Ирина, заинтриговав зрителей будущей дуэтной песней с Поплавским. — Приятно, что во всех его концертах звучит украинская песня. Так было всегда. И это достойно уважения». Пока певица не спешит раскрывать подробности совместной работы с поющим ректором.

Народный артист Павел Зибров подарил имениннику свой хит «День народження», пожелал ему крепкого здоровья и сил продолжать свое дело

«Михаил Поплавский любит людей, свою работу, — считает Зибров. — Он не мечтает ни о чем, кроме как о благополучии Украины и развитии культуры нашей страны. Михал Михалыч из любого события умеет сделать яркий праздник и поднять настроение».

Екатерина Бужинская появилась на сцене в образе Cнежной королевы

Для шоу юбиляр выбрал одну из любимых песен в репертуаре Екатерины Бужинской — «Духмяну ніч» на слова Юрия Рыбчинского. Народная артистка не перестает удивляться неиссякаемой энергии Поплавского: «Мне кажется, энергию ему дают люди, а он отдает ее обратно еще больше. Этот драйв, заряд… Когда он выступает, то всем сердцем любит зрителя».

Масштабный концерт Поплавский готовил несколько месяцев. Специально для шоу монтировалась суперсовременная сцена со множеством лазерных экранов, световыми и звуковыми решениями мирового масштаба. Каждый номер сопровождался новыми участниками балета (их было более 500 человек), спецэффектами и пиротехникой.

В общей сложности над шоу работали около 1000 человек! Как говорит Михаил Михайлович, он и его команда выложились не на 100, а на 500 процентов. Иначе он просто не умеет. Кстати, Поплавский уже приступил к работе над новым, не менее грандиозным проектом

Наталья Бучинская — одна из выпускниц Университета культуры, которую Поплавский нежно называет любимой женщиной. Впрочем, как и всех красивых, талантливых и голосистых воспитанниц Университета культуры

16 лет назад Наталья и Михаил Михайлович сняли первый совместный клип «Моя Украина», ставший настоящим хитом, без которого не обходится ни один концерт. Так искренне признаваться в любви своей стране может только Поплавский. «Для меня возможность выступить на его концерте выше любой премии, потому что Михаил Михайлович — это человек, который не просто популяризирует украинскую песню, а показывает своим примером, национальными проектами, каким должно быть качественное украинское шоу, — говорит Наталья. — Он задает тон в украинском шоу-бизнесе. Каждый год, несмотря ни на что, украинская песня звучит очень громко, грациозно и масштабно, благодаря Михаилу Поплавскому».

Неожиданным гостем праздника стал почетный профессор Университета культуры, солист группы Modern Talking Томас Андерс, хиты которого поет уже не одно поколение во всем мире

Размах концерта Поплавского впечатлил Томаса: «Это прекрасно — выступать в 70 лет. Надо так праздновать каждый день рождения. Мы давно знакомы с Михаилом Поплавским, он полон сил и вовсе не выглядит на свой возраст. Надеюсь, спеть для него и на 80-летии».

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