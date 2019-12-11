Полиция завела дело по драке в Раде

Украина

После драки, которая 11 декабря произошла в здании комитетов Верховной Рады Украины, полиция открыла уголовное производство.

«В связи с инцидентом в помещении комитетов Верховной Рады, в результате которого народный депутат Украины получил телесные повреждения, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к правонарушению, и обстоятельства его совершения. На месте происшествия работают правоохранители. Проведение досудебного расследования поручено Печерскому управлению полиции», — сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей страничке в социальных сетях.

По ее словам, пока что не известно, какие именно телесные повреждения получил парламентарий. «Это должна установить экспертиза. Сейчас у нас лишь есть сообщение от нардепа о причинении вреда его здоровью», — отметила Максимец в комментариях к своему посту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после драки народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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