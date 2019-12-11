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Украина

"Слуга народа" попал в больницу после драки в Раде

15:03 11 декабря 2019 262
Андрей Богданец
Инф. «ФАКТОВ»

После драки в Верховной Раде народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Об этом сообщила замглавы президентской парламентской фракции Евгения Кравчук, заявившая о «недопустимости любого давления на народных депутатов во время обсуждения и принятия решений, в том числе, и с применением силы».

На драку во время заседания Комитета Верховной по вопросам агрополитики отреагировала и фракция «слуг народа», назвав инцидент «сознательной провокацией» с целью «дестабилизации ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам».

«Слуги народа» требуют от правоохранителей отреагировать на инцидент и обеспечит стабильную работу комитета по аграрной политике «в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сессионном зале подрались два народных депутата Украины из монобольшинства — «слуги народа» Максим Бужанский и Гео Лерос. Первый требовал от своего оппонента извиниться перед женщиной-коллегой за нецензурную брать во внутреннем чате.

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