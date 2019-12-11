"Знатный махач": сеть обсуждает новую драку в Верховной Раде (видео)

Украина

В сеть выложили видео знатной драки в Верховной Раде Украины. Ранее в парламенте немного потолкались «слуга народа» Николай Тищенко и представитель ОПЗЖ Николай Скорик.

«Такого махача Верховная Рада давно не видела», — пишет на своей страничке в социальных сетях Андрей Якобчук, выложивший кадры с дракой. В комментариях к видео он уточняет, что в конфликте принимают участие «свободовцы», а потасовка произошла «в аграрном комитете».

Позже стало известно и об участниках конфликта. Так, столкновения произошли между депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и представителями ВО «Свобода». Также в драке участвовали нардепы Рады 7-го созыва от фракции «Свобода» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в зале Верховной Рады во время рассмотрения проекта закона об оборонных закупках, произошла драка между народными депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом.

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