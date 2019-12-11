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У Зеленского изменили текст итогового документа нормандского саммита
В ночь с 9 на 10 декабря Офис президента опубликовал полный текст декларации, которая была принята на саммите «нормандской четверки», но затем в тексте были произведены изменения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первоначальный текст содержал фразу: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Позже эту часть изменили: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Издание приводит начальную и итоговую версии документа:
Ранее сообщалось, что главарь боевиков «ДНР» Пушилин заявлял о недостоверном переводе коммюнике саммита «нормандской четверки».
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