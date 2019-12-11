23.43 / 23.68 25.87 / 26.28
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского изменили текст итогового документа нормандского саммита

16:46 11 декабря 2019 325
Нормандская встреча
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь с 9 на 10 декабря Офис президента опубликовал полный текст декларации, которая была принята на саммите «нормандской четверки», но затем в тексте были произведены изменения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первоначальный текст содержал фразу: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Позже эту часть изменили: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Издание приводит начальную и итоговую версии документа:

Ранее сообщалось, что главарь боевиков «ДНР» Пушилин заявлял о недостоверном переводе коммюнике саммита «нормандской четверки».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Волочкова

"Брежнев в гробу": Волочкова ужаснула сеть новым фото

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Малыш Йода

В сети нашли кошку, похожую на малыша Йоду (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер