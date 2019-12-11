Главарь «ДНР» Пушилин нашел причину, чтобы сорвать новый обмен пленными

Украина

Боевики «ДНР» угрожают сорвать обмен пленными. Причиной они называют то, что Украина якобы недостоверно перевела итоговый документ «нормандского» саммита. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения „нормандской четверки“ не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике „нормандской четверки“ без искажений и несогласованных вставок», — заявил главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, «стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса», и это было зафиксировано в коммюнике.

В украинской версии утверждается, что стороны договорились обсуждать «все правовые аспекты Закона об особом статусе».

Ранее сообщалось, что после «нормандской встречи» главарь террористов Пушилин срочно созвал заседание в оккупированном Донецке.

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