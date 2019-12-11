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Продавали секретную информацию россиянам: СБУ задержала опасных «бизнесменов» (фото)
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая продавала информацию, в том числе военного характера, из закрытых государственных источников. Ранее СБУ разоблачила в Луганской области преступную схему по финансированию «ЛНР».
Пресс-служба СБУ сообщает, что нелегальный бизнес организовали четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей. Они создали сайт на зарубежном сервере и через него предлагали «клиентам» приобрести информацию с ограниченным доступом. Стоимость определялась объемом данных. В частности, продавались сведения о закупке и перемещениях военной техники.
Установлено, что только к одному из «сервисов» группировки было подключено около 50 клиентов. По предварительным данным, среди заказчиков были и представители России.
Злоумышленников задержали при продаже одной из баз данных в Ивано-Франковске. При обысках обнаружена компьютерная техника с базами данных и кредитные карточки, на которые перечислялись средства за проданную информацию.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине задержали хакера, работавшего на спецслужбы РФ.
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