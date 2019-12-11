23.43 / 23.68 25.87 / 26.28
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Продавали секретную информацию россиянам: СБУ задержала опасных «бизнесменов» (фото)

17:58 11 декабря 2019 295
На месте задержания
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая продавала информацию, в том числе военного характера, из закрытых государственных источников. Ранее СБУ разоблачила в Луганской области преступную схему по финансированию «ЛНР».

Пресс-служба СБУ сообщает, что нелегальный бизнес организовали четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей. Они создали сайт на зарубежном сервере и через него предлагали «клиентам» приобрести информацию с ограниченным доступом. Стоимость определялась объемом данных. В частности, продавались сведения о закупке и перемещениях военной техники.

Установлено, что только к одному из «сервисов» группировки было подключено около 50 клиентов. По предварительным данным, среди заказчиков были и представители России.

Злоумышленников задержали при продаже одной из баз данных в Ивано-Франковске. При обысках обнаружена компьютерная техника с базами данных и кредитные карточки, на которые перечислялись средства за проданную информацию.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине задержали хакера, работавшего на спецслужбы РФ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Волочкова

"Брежнев в гробу": Волочкова ужаснула сеть новым фото

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

гривни и доллары

Падение курса доллара изменило цены на бензин: что происходит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер