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Права и техпаспорт в смартфоне: для украинских водителей запустили важное приложение
В среду, 11 декабря, Кабмин запустил в тестовом режиме мобильное приложения «Дія». Оно предназначено для тех, у кого есть водительское удостоверение либо техпаспорт, и входит в программу «Государство в смартфоне». Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 71 млн гривен в этом году украинцы оплатили в виде штрафов из-за отсутствия при управлении автомобилем водительских прав или техпаспорта.
«Совсем скоро украинские водители не будут обязаны иметь при себе пластиковые документы, их заменят цифровые», — сказал премьер-министр.
Доступ к первому этапу тестирования получат только 20 тысяч обладателей водительских удостоверений. С 16 декабря им пришлют индивидуальное ссылки для доступа к приложению.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что за пять лет он поднимет экономику Украины на 40%.
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