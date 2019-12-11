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Украина

Права и техпаспорт в смартфоне: для украинских водителей запустили важное приложение

18:36 11 декабря 2019 54
Приложение на смартфоне
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 декабря, Кабмин запустил в тестовом режиме мобильное приложения «Дія». Оно предназначено для тех, у кого есть водительское удостоверение либо техпаспорт, и входит в программу «Государство в смартфоне». Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 71 млн гривен в этом году украинцы оплатили в виде штрафов из-за отсутствия при управлении автомобилем водительских прав или техпаспорта.

«Совсем скоро украинские водители не будут обязаны иметь при себе пластиковые документы, их заменят цифровые», — сказал премьер-министр.

Доступ к первому этапу тестирования получат только 20 тысяч обладателей водительских удостоверений. С 16 декабря им пришлют индивидуальное ссылки для доступа к приложению.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что за пять лет он поднимет экономику Украины на 40%.

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