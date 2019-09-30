Украина

Украинские водители смогут ездить без прав: что об этом известно

Украинским водителям для передвижения по стране не обязательно будет иметь при себе водительское удостоверение, так как правительство работает над запуском цифровых водительских удостоверений и студенческих билетов. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью УП.

«Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать», — сообщил он.

Речь идет о приложении в смартфоне с водительскими правами и QR-кодом.

По мнению Федорова, это намного удобнее, ведь «планшет есть у 30% полицейских». Они могут отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных.

В селах же, где нет планшетов, по словам вице-премьера, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят на базу, чтобы проверить удостоверение.

Связано нововведение, по словам Федорова, с сервисом «Дія» — «государством в смартфоне» — который еще летом инициировал Владимир Зеленский. Вице-премьер обещает запустить инновацию уже в ноябре — кроме портала будет разработано также приложение.

Кроме электронных прав в рамках проекта планируются также электронные студенческие, сервис е-Малятко, электронная пенсия и перепись населения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михаил Федоров рассказал, что Министерство цифровых трансформаций перенимает на себя функцию формирования политики в сфере админуслуг, что позволит изменить сам характер и логику социальных и публичных услуг, а не «оцифровывать совок».

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