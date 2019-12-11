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Украина

Зеленский помог Путину сохранить лицо: в Украине указали на важный момент с встречей в Париже

19:36 11 декабря 2019 335
Нормандская встреча
Инф. «ФАКТОВ»

Президент РФ Путин одержал на саммите «нормандской четверки» в Париже важную моральную победу. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный политик и дипломат, бывший участник переговоров в Минске Роман Безсмертный.

«Неслучайно же совпало, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг недавно заявил, мол, хотя Россия несет в себе опасность, но это „не наш враг“, а президент Польши Анджей Дуда сказал, что „Россия не враг, а сосед“. И Зеленский туда же: „Да, Владимир Владимирович, на Донбассе есть проблемы“, но при этом — ни слова о том, какую роль в этой трагедии сыграла Россия», — отмечает Роман Безсмертный.

По его мнению, это свидетельствует о моральной победе Путина в Париже, причем ее в определенной мере обеспечил Зеленский, так как он дал возможность Путину сохранить лицо.

«Вместо того, чтобы четко сказать: «Владимир Владимирович, это вы отправили войска в Крым, это по вашему приказу наш полуостров был аннексирован. Это по вашему приказу был сбит рейс МН17 (о чем европейцам надо постоянно напоминать). Это по вашему приказу Гиркин и всякие «моторолы» издевались над людьми на Донбассе и убивали их. Это по вашему приказу в Лондоне и Берлине убивают людей…» — подчеркнул политик.

Причем он отметил, что был «момент, когда Путин немного осел». Это случилось во время заявления Зеленского о том, что Крым и Донбасс — это Украина, и о необходимости контроля над границей с Россией.

Ранее сообщалось, что после парижского саммита Путин был в бешенстве.

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