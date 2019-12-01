«М1 Music Awards. П'ять»: все подробности и победители (фото)

Шоу-бизнес

В киевском Дворце спорта 30 ноября прошла грандиозная церемония награждения юбилейной музыкальной премии «М1 Music Awards. П'ять», собравшей на красной дорожке и на сцене самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Перед церемонией артисты демонстрировали свои яркие наряды и не скрывали волнения, ожидая объявления победителей. В этом году соревновались в десяти основных номинация (победителей в технических номинациях объявили ранее).

На огромной высокотехнологичной сцене, на которой артисты, то появлялись из-под земли, то спускались с потолка, звезды представили яркие номера. Сложный технический номер впервые исполнил Олег Винник.

Сергей Бабкин воссоздал «Интерстеллар» на сцене M1 Music Awards. Удалось ему это с помощью бодимаунт камеры, которая весит около 10 килограмм! Она была создана специально для этого события. Подготовка и изготовление этого устройства заняли более двух месяцев! Изображение из камеры одновременно транслировалось на все полотна и экраны Дворца спорта. Зрители стали космическим пространством позади артиста — создав такой эффект с помощью своих телефонов.

Триумфаторами вечера стали MONATIK, «Время и Стекло» и Настя Каменских, получившие наибольшее количество наград.

MONATIK, который только вернулся с гастролей по США, получил награду в номинации «Певец года». Он обошел народного любимца Олега Винника. Также его клип «Каждый раз» назван лучшим, а хит Love It Ритм победил в номинации «Dance Parade» совместно с радиостанцией «KISS FM».

Настя Каменских/NK, которая за год представила несколько хитов и покорила Латинскую Америку, второй год подряд победила в номинации «Певица года». На красной дорожке она появилась в эффектном образе черной пантеры.

Получив награду, она не сдерживала эмоций — запрыгнула на мужа Потапа и стала страстно целовать его. На сцене Настя произнесла трогательную речь со словами благодарности.

«Не могу поверить своим ушам! Спасибо, Вселенная, спасибо моему самому лучшему мужу в мире, родителями и моей команде! Я горжусь тем, что представляю нашу страну за океаном. Спасибо, что оценили мой труд», — сказала Каменских.

Также Настя получила специальную награду «Червона Рута» совместно с радиостанцией «Русское Радио Україна» за песню «Обіцяю», в которой Каменских впервые публично призналась в любви Потапу. Кстати, за наградой на сцену поднялся именно он.

«Эта песня невероятная, ведь она посвящена особому торжеству», — обратился к зрителям Потап.

Копилку своих наград пополнила популярная группа «Время и Стекло». Позитив и Надя Дорофеева снова названы «Группой года».

«Всем спасибо! Мы безумно стараемся и хотим поблагодарить поклонников! Ваша любовь порождает такие прекрасные песни», — сказал со сцены Позитив.

Также песня группы «Дим» названа «Хитом года».

Певец MELOVIN с песней «Ти» назван «Прорывом года».

«Я до последнего думал, выпил полбокала виски, потому что даже не думал, что буду тут стоять. Я благодарен всем, кто стоит со мной в этом списке, я благодарен вам, меловинаторы. Я очень люблю своих родителей и всегда говорю, чтобы мы никогда о них не забывали. Я очень хотел бы, чтобы этот момент видел еще один человек, который сидит высоко на небесах — моя бабушка. Когда-то она мне сказала, что я буду великим артистом. Я хочу посвятить эту награду именно ей», — сказал со слезами на глазах MELOVIN.

Украинские рок-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» с песней «Зорі запалали» победили в номинации «Рок. Только Рок!».

«Я абсолютно потрясен, мне тяжело с вами говорить. Но, все же, рок-н-ролл — душа нашего народа. Я уверен, что не американцы, а именно украинцы придумали такую музыку где-то на Запорожской Сечи. Друзья, я благодарен всем и каждому, кто причастен к этому событию. Я хочу также вспомнить тех людей, которые дарят нам мирное небо над головой, — у нас война! Они отдают за нас самое ценное, что у них есть, — свою жизнь. Именно благодаря им мы имеем возможность жить в мирной Украине!» — отметил Сергей Танчинец, фронтмен «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ».

Певица Тина Кароль, выступившая музыкальным продюсером премии, получила награду «Золотий грамофон» совместно с радиостанцией «Русское Радио Україна» за песню «Сила высоты».

Специальную награду за развитие музыкальной национальной музыкальной индустрии получил Андрей Данилко.

Напомним, ранее Потап рассказал о том, что они с Настей женились не один раз.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что украинские звезды получили специальные награды от программы «Зірковий шлях».

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