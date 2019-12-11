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Слишком жарко: Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в бикини (фото)

11:42 11 декабря 2019 517
Регина Тодоренко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Регина Тодоренко, отпраздновавшая 5 декабря первый день рождения сына Майкла, махнула с малышом на Бали. 29-летняя звезда решила устроить себе райский отдых в теплой стране. Свой выбор она остановила на Индонезии. Регина остановилась в пятизвездочном отеле в городе Денпасаре.

Яркими фото с отдыха Тодоренко поделилась в сети. Она признается, что сейчас на Бали очень жарко. Они с Майклом спасаются в бассейне. Несмотря на жару, условия для отдыха с малышом Регина называет очень комфортными.

Регина похвасталась своим стильным образом: она выбрала легкий полосатый сарафан и соломенную шляпу с голубой лентой.

А также похвасталась стройной фигурой в бикини. Она позирует в раздельном купальнике в сине-белую полоску, а в руках держит эксклюзивную именную сумку. «Очень жарко», — подписала кадр Регина.

Подписчики засыпали Регину комплиментами в комментариях. Они отмечают, что телеведущая еще больше похудела и выглядит стройной и подтянутой. Также они интересуются, а где же муж? Почему Влад Топалов не проводит время вместе с женой и сыном? Но эти вопросы Регина пока оставила без ответов.

«Выглядишь потрясающе», «Как ты так быстро вернулась в форму?», «Такая позитивная! Классного вам отдыха», — написали подписчики.

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