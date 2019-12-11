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100 ран на лице и отгрызенный нос: мыши напали на трехмесячную девочку (фото)

20:20 11 декабря 2019 123
Девочка с матерью
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жуткий случай произошел в одной из деревень китайской провинции Юньнань. На трехмесячную девочку, которую родители оставили дома одну на 15 минут, напали мыши. Они изгрызли беззащитному ребенку все лицо. Впоследствии врачи насчитали в общей сложности более ста укусов. Девочка также лишилась части носа: плоть с правой стороны кончика носа была обглодана так, что обнажилась кость.

Как сообщает издание Daily Mail, мать и отец признались, что не вытерли с лица ребенка остатки пищи после кормления — что, видимо, и привлекло грызунов.
Младенца сначала отвезли в местную больницу, но там ничем не смогли помочь. Малышку пришлось переправить в детский госпиталь столицы провинции Куньмин. Родители с ребенком добирались туда восемь часов.

Врачи были шокированы увиденным. Они наложили ребенку на раны швы и вкололи вакцину от бешенства. Медики говорят, что девочке предстоит длинный путь на пути к полному выздоровлению. И что в будущем ей потребуется пластическая операция, чтобы восстановить лицо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде крыса пробралась в дом и вступила в схватку с котом и собакой.

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