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Страшнее крысы зверя нет: грызун пробрался в дом и вступил в схватку с котом и собакой (видео)

В сети набирает популярность трехминутный видеоролик, снятый в Таиланде, на который обратило внимание издание Daily Mail. В жилой дом пробралась крупная крыса, не побоявшаяся вступить в схватку с местными обитателями — кошкой и собакой. Как только кто-то их них приближается к грызуну, тот немедленно нападает в ответ, угрожающе пища. Ошеломленный кот в конце концов сдает позиции и отступает, отказываясь исполнять свой долг крысолова. Любопытная собака продолжает интересоваться пришельцем и преследует его, уворачиваясь, когда он атакует.

Крыса использует разбросанные по полу вещи в качестве укрытий и стартовых площадок для контратак. Так, в один момент она выскакивает из-за кастрюли, заставая пса врасплох. В другой момент грызуну удается ударить собаку по морде. После этого слышен недовольный голос женщины, ведущей съемку. Через несколько секунд хозяйка вступает в бой, швырнув в крысу шлепанцем. Однако крыса со скоростью молнии уворачивается от летающего снаряда.

Ранее «ФАКТЫ» писали о бесстрашной мыши, которая дала отпор коту, повергнув его в шок.

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