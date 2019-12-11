Шоу-бизнес

Брэд Питт встретит Рождество вместе с тремя своими родными детьми — 13-летней Шайло и 11-летними двойняшками Ноксом и Вивьен. Это будет первое Рождество с 2016 года, когда на рождественской встрече актера с детьми не будет присутствовать наблюдатель от Департамента по делам детей и семьи, который должен следить за тем, как происходит их общение. Таково было условие, которое поставили Брэду после того, как его жена Анджелина Джоли подала на развод. Оно действовало до конца декабря прошлого года — к этому времени супруги, наконец, заключили между собой договор об опеке.

Питт и его отпрыски планируют веселиться всю ночь. И Брэд с нетерпением ждет сочельник.

Как сообщает издание US Weekly, приемные сыновья Питта и Джоли, 18-летний Мэддокс и 16-летний Пакс, не приедут к отцу, с которым у них сложились напряженные отношения. 14-летняя приемная дочь супругов Захара также в этом году будет отсутствовать — она предпочла провести праздник с матерью. В прошлом году она присоединилась к младшим сестрам и брату и провела Рождество с Брэдом.

Анджелина Джоли, Шайло, Вивьен, Нокс и Захара

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей».

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