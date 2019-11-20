Шоу-бизнес

Брэда Питта засекли с новой подругой-актрисой, которая на 25 лет моложе его (фото)

После сообщений о том, что 55-летний Брэд Питт состоит в романтических отношениях с 50-летней духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сат Хари Халсой, голливудского актера засекли с новой подругой — 30-летней американской актрисой и художницей Алией Шокат, звездой популярного телесериала «Замедленное развитие».

Как сообщает журнал People, Брэд (который все еще до конца не оформил развод с женой Анджелиной Джоли, но уже числится свободным мужчиной), и Алия много времени проводят вместе. В последнее время их неоднократно фотографировали — на улице, в ресторане, а также на выставке в галере Wilding Cran в Лос-Анджелесе, куда они пришли вместе.

Политик Мерил Мелика Дюран выложила в Instagram снимки из галереи, сообщив, что представила голливудского актера своему другу и художнику Мартину Вертманну. На снимках запечатлена и Алия.

В октябре Брэд и Алия также были на комедийном шоу с комиком Майком Бирбильей.

Один из источников утверждает, что между актерами — чисто дружеские отношения. Другой настаивает на том, что это нечто больше, чем просто дружба. И что у пары большой потенциал, так как их связывают общие интересы.

Отец Алии — уроженец Ирака, а в жилах матери течет норвежская, ирландская и итальянская кровь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, чего Анджелина Джоли не может простить Брэду Питту.

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