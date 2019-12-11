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Если бы не Путин, в Крыму сейчас стоял бы флот НАТО: российский певец призвал Кремль к захвату Украины

21:37 11 декабря 2019 174
Рэпер Птаха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

России нужно захватить всю территорию Украины, а не только Крым и Донбасс, считает рэпер Птаха (Давид Нуриев).

Об этом он заявил в интервью журналистке Диане Кади для ее видеопроекта «KaDi».

«Я бы всю территорию Совка вернул», — подчеркнул он.

Рэпер отметил, что хорошо относится к аннексии Крыма. «Мы получили территорию, землю, которая испокон веков была все-таки здесь, в России. „Крым наш“? Те, кто живет в Крыму — они могут так сказать. Крым — крымчан. Кусок земли присоединился к нашей стране. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Но я понимаю: если бы не был Крым наш, там сейчас стоял бы флот НАТО. Я знаю это не только из СМИ — общаюсь с людьми. У меня многие друзья в этом участвовали, в „зеленых человечках“ были», — признался он.

Рассказал Птаха и о том, как пел в Донецке. «Я приехал в Донецк во время войны. На улицах лежали собаки, а людей не было практически. Но я приехал туда с концертом — одним из первых. Приехал посмотреть, правду ли говорят. Общался с людьми, разговаривал с бабушками. Я тебе могу сказать: то, что происходит сейчас, неизбежно было. Потому что там все-таки больше русскоязычные живут», — уверен Птаха.

А вот российскую власть Птаха похвалил. «Оппозиция должна быть объективной. Не все плохо. Армию восстановили. Санкции не санкции — но двигаемся куда-то, вроде», — подчеркнул он.

Вспомнил Птаха и о Софии Ротару, которую сейчас травят в России. «При всем уважении к ее возрасту, она некрасиво себя повела, она не должна была принимать чью-то сторону», — считает рэпер.

Напомним, Ротару обвинили в поддержке украинской армии. У артистки заявили, что это все сплетни и интриги завистников.

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