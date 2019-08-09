В Италии придумали, как лечить зависимых от смартфонов подростков

Здоровье и медицина

Практически все родители в разных странах мира жалуются на одно и то же: дети не выпускают из рук смартфоны (между тем в сетях появляются все новые опасные для подростков игры и развлечения). Но итальянские власти решили предпринять меры. Чтобы излечить детей от зависимости, их планируют направлять в реабилитационные центры, правда, с разрешения родителей.

Номофобии (страху отсутствия мобильного телефона) подвержены восемь из десяти итальянских подростков, утверждают специалисты. Дети боятся потерять телефон, лишиться Интернета, проверяют смартфоны примерно 75 раз в день, а 62 процента переписываются ночью. Из-за этого появляются усталость, раздражительность, агрессивность, ухудшается концентрация внимания, снижается успеваемость.

Искать зависимых от смартфонов и Интернета подростков в Италии будут полиция, Минздрав, Комитет по делам детей и молодежи, студенческие ассоциации. Лечение планируют проводить за государственный счет.

Учителя в школе по-прежнему будут рассказывать детям о вреде смартфонов для здоровья. Немецкие и шведские ученые доказали: электромагнитное излучение телефонов ухудшает кровообращение головного мозга, может разрушать клетки крови и провоцировать болезни кроветворной системы, а также опухоли мозга. Особенно уязвимы дети. Следует ограничить количество телефонных разговоров до часа в сутки и сократить продолжительность каждого до четырех минут, советуют специалисты. Дома телефон лучше положить подальше — хотя бы на расстоянии полутора — трех метров, а на ночь отключать.

Кстати, примерно 53 процента пользователей мобильных телефонов в Великобритании (в том числе взрослых) признались, что тревожатся, когда в телефоне заканчивается заряд батареи, нет средств на счете, они находятся вне сети. Уровень стресса при номофобии сравним со стрессом в день свадьбы или при посещении стоматолога, считают психологи.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что во многих европейских странах стремительно набирает обороты новая опасная подростковая игра «Пропасть на 24 часа». Суть ее в том, что ребенок должен исчезнуть на это время, чтобы родители и друзья не могли его найти.

«ФАКТЫ» также писали, что в последнее время кураторы подростков по ту сторону компьютерного экрана придумали для них новое «развлечение» — «Беги или умри»: ребенок должен попытаться проскочить по дороге перед автомобилем, а его друг — снять процесс на видео.

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