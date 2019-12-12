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Не прошло и дня: в Конгрессе США приняли оборонный бюджет с военной помощью для Украины
Через несколько часов после того как президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что готов подписать законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины, Палата представителей Конгресса США приняла его.
Об этом передает Reuters.
Сообщается, что оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов, против выступили 48.
В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте «Северный поток 2», а также в проекте «Турецкий поток».
Напомним, что Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) предусматривает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Данная Инициатива включает летальную военную помощь, а также развитие сил и средств береговой охраны. В частности — береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.
Согласно американскому законодательству, закон о бюджете окончательно должны принять в Конгрессе до конца 2019 года. После Палаты представителей свое «добро» должен высказать Сенат США. И только после этого он будет передан на подпись президенту США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, который поспешил в Вашингтон по завершению нормандского саммита, призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.
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