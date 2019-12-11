23.52 / 23.76 25.98 / 26.34
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп на встрече с Лавровым призвал РФ урегулировать конфликт с Украиной

3:45 11 декабря 2019 125
Трамп и Лавров
Инф. «ФАКТОВ»

Обрадовавшийся недавно поездке своего адвоката Руди Джулиани в Украину и добытой им там информации президент США Дональд Трамп и в дальнейшем не забывает о нашей стране.

Так, на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, который поспешил в Вашингтон по завершению нормандского саммита, он призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома пишет «Голос Америки».

«Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео … Президент Трамп предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной»., — говорится в сообщении.

Кроме того, он выразил приверженность идее создания международной организации по контролю за вооружениями. По мнению Трампа, в нее должен был бы, кроме США и России, входить Китай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на попытки российских дипломатов убедить президента США в попытках Украины вмешаться в выборы президента в 2016 году, это им не удалось. Так, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у возглавляемого им ведомства нет оснований подозревать представителей Украины в этом. В то же время он предполагает, что на выборах президента США в 2020 году можно ожидать создания проблем со стороны России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

год Крысы

Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака

Встреча в Париже

После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников

Артем Забелин

Это было моральное потрясение: экс-участник «Х-фактора» о закулисье проекта (фото)

школьный стул

Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер