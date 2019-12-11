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Трамп на встрече с Лавровым призвал РФ урегулировать конфликт с Украиной
Обрадовавшийся недавно поездке своего адвоката Руди Джулиани в Украину и добытой им там информации президент США Дональд Трамп и в дальнейшем не забывает о нашей стране.
Так, на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, который поспешил в Вашингтон по завершению нормандского саммита, он призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома пишет «Голос Америки».
«Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео … Президент Трамп предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной»., — говорится в сообщении.
Кроме того, он выразил приверженность идее создания международной организации по контролю за вооружениями. По мнению Трампа, в нее должен был бы, кроме США и России, входить Китай.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на попытки российских дипломатов убедить президента США в попытках Украины вмешаться в выборы президента в 2016 году, это им не удалось. Так, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у возглавляемого им ведомства нет оснований подозревать представителей Украины в этом. В то же время он предполагает, что на выборах президента США в 2020 году можно ожидать создания проблем со стороны России.
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