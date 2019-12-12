Мир

"Конгресс, на надо тянуть!" Трамп заявил, что готов подписать оборонный бюджет США с помощью Украине

Президент США Дональд Трамп, который надеется получить от нашей страны «козыри» на выборах следующего года, заявил, что готов немедленно подписать оборонный бюджет, предусматривающий, среди прочего, и 300 млн долларов военной помощи Украине в 2020 году.

Об этом американский лидер традиционно написал в своем Twitter.

«Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше тянуть! Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно!» — написал Трамп.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress — don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 декабря 2019 г.

В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте «Северный поток 2», а также в проекте «Турецкий поток».

В свою очередь, «Голос Америки» напоминает, что Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) предусматривает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Данная Инициатива включает летальную военную помощь, а также развитие сил и средств береговой охраны. В частности — береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

Согласно американскому законодательству, закон о бюджете окончательно должны принять в Конгрессе до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, который поспешил в Вашингтон по завершению нормандского саммита, призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.

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