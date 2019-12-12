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Мир

"Конгресс, на надо тянуть!" Трамп заявил, что готов подписать оборонный бюджет США с помощью Украине

0:58 12 декабря 2019 22
Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп, который надеется получить от нашей страны «козыри» на выборах следующего года, заявил, что готов немедленно подписать оборонный бюджет, предусматривающий, среди прочего, и 300 млн долларов военной помощи Украине в 2020 году.

Об этом американский лидер традиционно написал в своем Twitter.

«Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше тянуть! Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно!» — написал Трамп.

В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте «Северный поток 2», а также в проекте «Турецкий поток».

В свою очередь, «Голос Америки» напоминает, что Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) предусматривает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Данная Инициатива включает летальную военную помощь, а также развитие сил и средств береговой охраны. В частности — береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

Согласно американскому законодательству, закон о бюджете окончательно должны принять в Конгрессе до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, который поспешил в Вашингтон по завершению нормандского саммита, призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.

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