Президент США Дональд Трамп, который надеется получить от нашей страны «козыри» на выборах следующего года, заявил, что готов немедленно подписать оборонный бюджет, предусматривающий, среди прочего, и 300 млн долларов военной помощи Украине в 2020 году.

Об этом американский лидер традиционно написал в своем Twitter.

«Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше тянуть! Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно!» — написал Трамп.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress — don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately!