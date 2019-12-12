- 04:46 Скандал в РФ: начинающая порноактриса шокировала Сеть признаниями о любви к насилию над детьми
- 03:55 Не прошло и дня: в Конгрессе США приняли оборонный бюджет с военной помощью для Украины
- 03:21 Ударил ножом в спину из-за просьбы прервать игру: подросток-геймер зверски убил отца
- 02:53 Похудение по-немецки: 6 советов о том, как привести себя в норму перед новогодними праздниками
- 02:12 "Прошла через настоящий ад": звезда фильма "Дьявол носит Prada" стала мамой во второй раз
- 01:37 Размер не влияет на качество секса: в США разоблачили главные мифы порно
- 00:58 "Конгресс, на надо тянуть!" Трамп заявил, что готов подписать оборонный бюджет США с помощью Украине
- 00:19 Украинцы стали меньше смотреть порно, но все равно в топ-20 рейтинга PornHub
- 11.12 23:53 Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов: видеообзоры матчей
- 11.12 23:50 Ночной пожар в Харькове: в огне погибла мать двоих детей, ее годовалую дочь и сына удалось спасти
- 11.12 23:24 Комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине: названы сроки
- 11.12 22:38 После вырезанной шутки про Путина на ТНТ больше не покажут "Слугу народа"
Скандал в РФ: начинающая порноактриса шокировала Сеть признаниями о любви к насилию над детьми
В Российской Федерации, жители которой охотно проводят массу времени за просмотром «клубнички» в интернете, разгорелся скандал после того, как порноактриса Yukki Amey заявила о том, что ее возбуждает насилие над детьми.
Сделала она это в интервью режиссеру фильмов для взрослых Пьеру Вудману, пишет Ридус.
По словам Amey, ее возбуждает то, что «противозаконно». При этом она добавила, что не хотела бы, чтобы кто-то страдал, и призналась, что испытывает возбуждение, когда «девочку или мальчика насилуют или убивают». Также она сказала, что представляет не новорожденных, а детей от 5 до 15 лет. Порноактриса предположила, что у нее могут быть психологические отклонения.
После этого отрывок интервью опубликовал один из Telegram-каналов, и российские пользователи раскрыли личность девушки. Многие юзеры кидали предполагаемые данные порноактрисы и ссылки на ее социальные сети. Также россияне пытались выяснить адрес, имена и контакты родителей и друзей. В социальных сетях появились посты с ее фотографиями с родственниками, знакомыми, а также фото школьных времен.
В адрес девушки сыпались проклятия, ругательства и угрозы расправы.
Amey ответила, что ее неправильно поняли. Она рассказала, что слова выдернули из контекста и приняли за «шизофрению или эпатажность». По ее словам, она хотела «напугать собеседника», чтобы от нее «отстали». Она также рассказала, что Вудман — тонкий психолог и может уговорить девушек на что угодно. Она утверждает, что пыталась избежать этого всеми способами, поэтому вела себя «нагло и провокационно».
После травли в социальных сетях порноактриса намерена предупредить свою мать, чтобы та закрыла страницы, а также, если потребуется, обратиться в полицию и нанять адвоката. Однако Twitter и Instagram девушка скрывать не будет, а вот личные страницы, по ее словам, уже закрыла.
Напомним, что тема насилия над детьми актуальна и для нашей страны. Так, «ФАКТЫ» писали о том, что в Харьковской области в полицию обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что родной брат развращает ее 7-летнюю дочь. Ранее случай педофилии был зафиксирован в столице.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.