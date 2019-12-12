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Мир

Скандал в РФ: начинающая порноактриса шокировала Сеть признаниями о любви к насилию над детьми

4:46 12 декабря 2019 51
Yukki Amey
Инф. «ФАКТОВ»

В Российской Федерации, жители которой охотно проводят массу времени за просмотром «клубнички» в интернете, разгорелся скандал после того, как порноактриса ​Yukki Amey заявила о том, что ее возбуждает насилие над детьми.

Сделала она это в интервью режиссеру фильмов для взрослых Пьеру Вудману, пишет Ридус.

По словам Amey, ее возбуждает то, что «противозаконно». При этом она добавила, что не хотела бы, чтобы кто-то страдал, и призналась, что испытывает возбуждение, когда «девочку или мальчика насилуют или убивают». Также она сказала, что представляет не новорожденных, а детей от 5 до 15 лет. Порноактриса предположила, что у нее могут быть психологические отклонения.

После этого отрывок интервью опубликовал один из Telegram-каналов, и российские пользователи раскрыли личность девушки. Многие юзеры кидали предполагаемые данные порноактрисы и ссылки на ее социальные сети. Также россияне пытались выяснить адрес, имена и контакты родителей и друзей. В социальных сетях появились посты с ее фотографиями с родственниками, знакомыми, а также фото школьных времен.

В адрес девушки сыпались проклятия, ругательства и угрозы расправы.

Amey ответила, что ее неправильно поняли. Она рассказала, что слова выдернули из контекста и приняли за «шизофрению или эпатажность». По ее словам, она хотела «напугать собеседника», чтобы от нее «отстали». Она также рассказала, что Вудман — тонкий психолог и может уговорить девушек на что угодно. Она утверждает, что пыталась избежать этого всеми способами, поэтому вела себя «нагло и провокационно».

После травли в социальных сетях порноактриса намерена предупредить свою мать, чтобы та закрыла страницы, а также, если потребуется, обратиться в полицию и нанять адвоката. Однако Twitter и Instagram девушка скрывать не будет, а вот личные страницы, по ее словам, уже закрыла.

Напомним, что тема насилия над детьми актуальна и для нашей страны. Так, «ФАКТЫ» писали о том, что в Харьковской области в полицию обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что родной брат развращает ее 7-летнюю дочь. Ранее случай педофилии был зафиксирован в столице.

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