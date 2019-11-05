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Происшествия

Застали полуголым в постели с ребенком: под Харьковом мужчина совращал малолетнюю племянницу

13:03 5 ноября 2019 560
Насилие над ребенком
Инф. «ФАКТОВ»

4 ноября в Харьковской области в полицию обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка. Она сообщила, что родной брат развращает ее 7-летнюю дочь. Ранее случай педофилии был зафиксирован в столице. О происшествии на Харьковщине сообщает пресс-служба местной полиции.

На месте происшествия правоохранители задержали 37-летнего мужчину — он год назад освободился из мест заключения, а последнее время жил у сестры.

В ходе досудебного расследования установлено, что вечером женщина уложила девочку и 3-летнего сына спать и ненадолго вышла из дома. Когда она вернулась, то ее брат лежал полуобнаженным в постели с детьми и касался девочки. Женщина сразу вызвала полицию.

Мужчина задержан, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности жестокого изнасилования харьковской школьницы.

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