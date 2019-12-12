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Дожди и туман: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни
Прогноз погоды на 12 декабря от Украинского гидрометцентра обещает переменную облачность. Осадки возможны лишь в западных областях в виде дождя и мокрого снега, а вот на Левобережье утром ожидается туман. Видимость сократится до 200−500 метров, повысится риск дорожно-транспортных происшествий, объявлен «желтый» уровень опасности.
В южных и западных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Немного похолодает. Днем в большинстве областей температура останется в пределах 0−5° тепла. Чуть комфортнее будет на крайнем западе Украины, на юге Одесской области и в Крыму. Там ожидается до +8°.
С 13 декабря, как и прогнозировали синоптики, похолодание станет более ощутимым. Ночью ожидаются небольшие заморозки до -2° везде, кроме Закарпатья и южных регионов. Днем в основном без осадков, но возможны дожди на западе.
Народные синоптики, опрошенные «ФАКТАМИ», ожидают, что настоящее похолодание придет ближе к Рождеству 25 декабря. Нынешняя холодная «волна» задержится в Украине максимум до конца недели — с 16 декабря ожидается потепление.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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