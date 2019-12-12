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«Настоящее свинство»: в Киеве водитель вывалил кучу мусора прямо на тротуар (фото)
В центре Киева, на Печерске, мужчина на солидном автомобиле выбросил мусор прямо на улицу и уехал. Ранее сообщалось о пожаре на стихийной мусорной свалке в районе Триполья Киевской области.
Фотографии этого инцидента в сеть выложили на страничке «Киевкомунсервиса» в социальных сетях. Сообщается, что мужчина «вынес» мусор на обочину улицы Добровльческих батальонов и на замечания не реагировал. «Такие действия являются административными правонарушением и влекут за собой штраф до 1700 гривен», — говорится в сообщении.
Весь ли мусор выбросил именно этот водитель, или же он просто добавил свой к уже существующей куче, не известно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной этого года коммунальщики только с одного километра автодороги М-03 «Киев-Харков» в Пирятинском районе вывезли три грузовика мусора — обочина дороги была буквально завалена стеклом и пластиком.
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