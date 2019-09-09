Под Киевом горит мусорная свалка: в сети бьют тревогу (фото)

Происшествия

Утром в понедельник, 9 сентября, в районе села Триполье (Обухвский район Киевской области) возник пожар на стихийной мусорной свалке. Ранее сообщалось о пожаре на свалке в Вышгородском районе Киевской области.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, на свалке в Обуховском районе огонь охватил порядка одного гектара. На месте ЧП работали три единицы спецтехники и 18 спасателей, а также техника, обеспечивающая подвоз воды для тушения пожара.

Тем временем жители близлежащего Обухова жаловались, что в городе тяжело дышать из-за едкого дыма. Так, в социальных сетях на страничке издания «Дзеркало Обухова» были размещены фотографии города, окутанного дымкой. А одна из жительниц пожаловалось, что утром было тяжело дышать, и что дети сильно кашляли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Малашевской мусорной свалке, которая находится близ Тернополя, пожар охватил территорию площадью 500 квадратных метров,



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