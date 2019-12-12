В Италии найден украденный в 1997 году шедевр Густава Климта стоимостью 60 млн евро (фото)

Мир

В среду, 11 декабря, итальянские СМИ сообщили о невероятной находке. В Пьяченце была случайно обнаружена картина выдающегося австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины».Шедевр был украден 22 февраля 1997 года из галереи современного искусства Риччи Одди, когда в Пьяченце шла подготовка к выставке Климта. С тех пор о судьбе «Портрета женщины» ничего не было известно. Ценители живописи опасались, что картина могла быть уничтожена.

Шедевр, оцениваемый минимум в 60 миллионов евро, нашел садовник. Он обрезал плющ со стены той самой галереи, где более 20 лет назад была совершена кража, и наткнулся на тайник. Под плющом оказалась металлическая дверь. Открыв ее, садовник увидел, как ему показалось сначала, мешок с мусором. Однако он все же вытащил все из тайника и понял, что держит в руках нечто необычное…

Тайник в стене, в котором была спрятана картина

Полиция пока осторожничает с выводами. Назначена экспертиза, которая должна установить подлинность картины. А вот директор галереи Массимо Феррари заявил, что «Портрет женщины» Климта найден! Он уверен в подлинности полотна, так как печати и воск на обратной стороне хорошо сохранились.

Точку зрения Феррари разделяет литературный критик Витторио Сгарби, который много лет занимался изучением творчества Густава Климта. «Возвращение „Портрета женщины“, одной из самых пронзительных, реалистичных работ художника, стало лучшим рождественским подарком», — заявил Сгарби в интервью газете Corriere della Sera.

Возвращаясь ко дню похищения картины, итальянские СМИ напоминают теперь, что полицейских тогда, в феврале 1997 года, смущало одно обстоятельство. Рама, в которой находился «Портрет женщины», была сразу найдена на крыше галереи. Она лежала рядом с окном чердака. Казалось, все просто — воры проникли внутрь через это окно и также покинули галерею. Однако, как показали замеры, рама не могла пролезть в маленькое окно! Преступники пытались обмануть полицию.

Некоторые даже предполагали, что никакой кражи не было. Проникновение в галерею якобы было инсценировано, чтобы скрыть замену подлинника Климта копией.

Теперь рабочая версия такова. У воров явно был сообщник среди работников галереи или тех, кто занимался подготовкой выставки Климта. Этот человек помог преступникам проникнуть внутрь здания. Украденную картину затем спрятали в тайнике в стене, собираясь забрать ее спустя некоторое время — когда уляжется шумиха вокруг кражи. А вот почему преступники этого не сделали, пока не ясно.

"Портрет женщины" Густава Климта

«Портрет женщины» занимает особое место в творчестве Климта. Художник написал картины в 1917−18 годах, и она стала одной из последних его работ. Большинство своих творений Климт писал в крайне выразительной сексуальной манере. «Портрет женщины» отличается сдержанностью.

За 10 месяцев до кражи выяснилось, что художник написал ее поверх другой своей картины, которая считалась уничтоженной. В 1912 году Климт показал портрет венской девушки. Вскоре после этого позировавшая ему натурщица скоропостижно скончалась. Густав был сражен этой новостью. Ходили слухи, что у него был роман с девушкой. Картину больше никто не видел. После смерти Климта все решили, что он ее попросту уничтожил. В 1996 году «Портрет женщины» был обследован с помощью рентгеновских лучей. И тогда выяснилось, что австрийский художник написал его поверх той самой исчезнувшей картины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как удалось вернуть украденный шедевр Пабло Пикассо стоимостью 25 миллионов евро.

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