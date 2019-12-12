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«Будете в драных колготках к нам ездить»: Полякова рассказала об унижении в России (видео)

10:36 12 декабря 2019 473
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, которая вместе с Потапом, Тиной Кароль и другими артистами поздравила военных на передовой с Днем Вооруженных сил Украины, рассказала об унижении в России. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе артистка приняла решение не выступать в РФ. Говорит, что последние поездки были унизительными для нее. Особенно запомнился один сборный концерт, на котором Николай Басков позволил себе оскорбление в адрес украинской певицы. Об этом Оля рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

«Мы еще ездили туда вначале, потому что как-то еще тогда «ездилось». Но это уже было очень тяжело. Это было некомфортно, были ужасные разговоры. С ними невозможно было общаться. Все ужасы, которые у них были по телевидению про распятых мальчиков, про изнасилованных женщин, это все говорилось прямо в лицо: «Вы же конченные ба*деровцы, вы же там с ума сошли. Что вы делаете!» — вспомнила Полякова.

Она говорит, что другую точку зрения большинство российских коллег не воспринимали, даже слушать не хотели какие-то доводы. Олю удивил поступок Николая Баскова, с которым она вела российскую премию. Он оскорбил артистку прямо на сцене перед тысячами зрителей.

«Прямо на сцене уничижительное отношение к тебе, как к выходцу из Украины. Помню, что у меня порвались колготки, а он говорит: „Вы сейчас все будете в драных колготках к нам ездить“. Это было отвратительно. Это Коля сказал, они любят пошутить, унижая кого-то. В какой-то момент мы сели и приняли решение, что больше ездить туда не будем, а начнем развивать карьеру в Украине», — сказала Полякова.

Ранее откровенное интервью Ксении Собчак дала украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко. Она разрыдалась, отвечая на вопросы об Украине.

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