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Украина

Порвали рот за русский язык: жителей Донбасса пугают новым фейком об Украине

11:22 12 декабря 2019 36
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

Жителям оккупированных территорий Донбасса российские пропагандисты придумали новую страшилку. На телеканалах, которые доступны в эфире на Донбассе, транслируют фейк о мужчине, которому украинцы якобы порвали рот за русский язык. Новый перл кремлевской пропаганды достоин занять почетное место в коллекции фейков, куда уже вошли байки о двух рабах, о распятом мальчике, о ребенке-мишени.

О том, насколько хорошо расходятся выдумки кремлевских пропагандистов, стало понятно из сюжета «ТСН», отснятого на мосту на линии разграничения в Станице Луганской. Семья с оккупированной территории утверждает, что видела в новостях сообщение про порванный рот. «Вы что, не знаете? Запрещают говорить на русском языке на территории Украины. Порвали рот русскоязычному», — пересказали они увиденное по ТВ.

При этом супруги признают, что новости с украинских телеканалов им недоступны: в регионе вещают либо подконтрольные оккупантам медиа, либо российские.

Напомним, новый фейк про «порванный рот» может быть отголоском истории 2018 года, широко растиражированной пропагандистами. Утверждалось, что переселенца с Донбасса в Сумскую область жестоко избили за неумение говорить по-украински. В истории фигурировали сначала трое, потом шестеро обидчиков, затем появился еще и эпизод с бросанием жертвы под колеса микроавтобуса. Пострадавший мужчина с рваной раной рта в больницу в тот день действительно поступал. Однако свидетели конфликта говорят, что ссора вообще не касалась языка. Мужчины поспорили на почве злоупотреблениями спиртными напитками, один из собутыльников нанес приятелю травму. О русском языке как первопричине конфликта утверждала жена пострадавшего, которая сама при ссоре не присутствовала.

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