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Под Николаевом бандиты в масках разгромили сельсовет (фото)
Ночью в четверг, 12 декабря, налетчики устроили погром в сельсовете в Витовском районе Николаевской области. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Очакове подросток поджег школу, чтобы скрыть кражу.
Около 3:30 ночи в помещение Галициновского сельского совета ворвались трое мужчин в масках. В это время здесь находилась лишь пожилая женщина-сторож. Ее связали и приказали молчать.
После этого налетчики принялись громить все подряд — выбили двери во всех кабинетах, раскурочили мебель, разбросали документы. Затем один из них крикнул: «Передавай привет председателю», — после чего разбойники скрылись.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, после погрома обнаружилась пропажа 13 ноутбуков и 8 упаковок офисной бумаги. Оргтехнику сельсовет получил накануне как спонсорскую помощь.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Преступление квалифицировано по статье 187 УК Украины (разбой), предусматривающей до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Киева воры за две минуты вынесли из офиса два ноутбука и фотоаппарат. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения.
А в Днепре вооруженный ножом преступник напал на сотрудников «Новой почты» и украл 2 ноутбука, дневную выручку и товар на сумму около 30−40 тысяч гривен.
Фото Нацполиции и издания Novosti-N
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