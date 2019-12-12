Пожар в одесском колледже: поисковая операция завершена (фото)

Происшествия

В Одессе завершена поисковая операция на месте сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Как сообщили в горсовете, масштабный пожар в Одессе со множеством человеческих жертв квалифицирован как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня.

В результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 погибли. В числе погибших и уже идентифицированных:

Как уточняется, идентификация ряда тел осуществлена с «вероятностью» — по ним продолжается экспертиза. В настоящее время проводятся экспертизы еще 6 тел погибших.

Накануне, 11 декабря, демонтировали аварийную стену сгоревшего здания колледжа по улице Троицкой, 25. Такая необходимость возникла из-за реальной угрозы ее обрушения, что представляло опасность для жизни спасателей и правоохранителей, проводящих следственные действия.

Работы по контролируемому завалу стены во флигеле сгоревшего здания прошли по плану. Об этом рассказал журналистам главный инженер управления капитального строительства горсовета Василий Никитенко.

«Для разработки проекта работ были привлечены эксперты как из городского УКСа, так и из академии строительства и архитекторы. Задача была поставлена во второй половине дня в воскресенье. Специалисты работали практически круглосуточно, поэтому вскоре проект был разработан и согласован. Демонтаж стены велся осторожно и поэтапно, чтобы не допустить ее одномоментного обрушения. Сейчас все работы успешно завершены», — рассказал Василий Никитенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что учащиеся приступили к занятиям во втором корпусе колледжа — на улице Героев Крут. При этом выяснилось, что и это здание не отвечает нормам противопожарной безопасности.

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