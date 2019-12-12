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Украина

Руководство ТПП провалило выполнение «Стратегии развития» и не выполнило поставленных задач, — эксперт

13:36 12 декабря 2019 71
Торгово-промышленная палата
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Торгово-промышленная палата Украины фактически полностью провалила выполнение своей «Стратегии развития» до 2020 года, но ее руководитель Геннадий Чижиков все равно собирается повторно избираться на пост президента бизнес-ассоциации. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Алексей Якубин.

«До конца этого года ТПП должна представить отчет о своей деятельности в 2019 году. Члены комиссии, конечно, расскажут о своих больших победах и достижениях, представят амбициозные планы на будущее. Но предполагаю, что все тактически замолчат провал выполнения стратегии развития палаты в 2020. А это, очевидно, является фактом, потому что цели в этой стратегии не совпадают с тем, что мы имеем в реальности», — пишет эксперт.

Он также добавил, что в «стратегии развития ТПП до 2020 года» прописана функция представительства интересов бизнеса на национальном и межрегиональном уровне, но ТПП не смогла реализовать эти функции в полной мере.

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