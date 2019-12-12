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«Гент» – «Александрия»: онлайн-видео голов матча Лиги Европы
В четверг, 12 декабря, завершится групповой этап второго по значимости клубного турнира Старого Света — Лиги Европы.
Отметим, что перед отчетным игровым днем 13 команд — «Севилья», «Эспаньол» (обе — Испания), «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» (оба — Англия), «Селтик» (Шотландия), «Базель» (Швейцария), «Брага», «Спортинг» (оба — Португалия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Вольфсбург» (Германия), ЛАСК (Австрия), АПОЭЛ (Кипр) — досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Также жеребьевки, которая пройдет в понедельник, 16 декабря, в Ньоне, ожидают восемь клубов, занявших третьи места в своих группах Лиги чемпионов — «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Шахтер» (Донецк, Украина), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия) и «Аякс» (Нидерланды).
Перед заключительным туром один из двух представителей Украины в групповом турнире Лиги Европы, «Александрия», потерял все шансы на продолжение борьбы в весенней стадии еврокубка и сыграет исключительно за престиж клуба. Подопечные Владимира Шарана, имея три очка в активе (три ничьи, два поражения), по итогам 6-го тура могут лишь подвинуть с третьей строчки французский «Сент-Этьен», у которого на один балл больше. Что касается «Гента», то бельгийцы борются с немецким «Вольфсбургом» за первое место: у команды украинцев Яремчука, Пластуна и Безуса 9 очков, а у «волков» — 8.
Букмекеры в предстоящей встрече между «Гентом» и «Александрией» (начало — в 22:00 по киевскому времени, трансляция на телеканале «Футбол 2») считают безоговорочным фаворитом бельгийскую команду. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш «Гента» принимает с коэффициентом 1,28, на ничью — 5,60, на победу «Александрии» — 12,50.
За видео голов матча в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Лугано».
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