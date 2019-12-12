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Пешеходов-нарушителей заставят платить за ремонт поврежденных по их вине автомобилей
Верховный Суд Украины отменил принцип «пешеход всегда прав». Ранее сообщалось о введении штрафов за перевозку детей без автокресел.
РБК-Украина сообщает, что в стране создан прецедент. В одном из ДТП в Киеве пешеход спровоцировал аварию, выскочив на проезжую часть на красный свет. Его сбил джип Toyota Land — без шансов избежать наезда. В результате суд решил, что пострадавший пешеход должен компенсировать расходы на ремонт внедорожника в размере более 100 тысяч гривен.
Это решение может оказать значительное влияние на суды по аналогичным случаям, потому что необходимо учитывать вердикт ВСУ.
Теперь невнимательные пешеходы рискуют не только здоровьем, но и финансами.
Ранее сообщалось, что нарушивший ПДД школьник чудом уцелел при наезде автомобиля.
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