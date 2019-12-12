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Происшествия

В Житомире неадекват напал на женщину с младенцем (видео 18+)

18:22 12 декабря 2019 297
Избиение
Инф. «ФАКТОВ»

Уличные видеокамеры в Житомире зафиксировали, как молодой парень напал на женщину с маленьким ребенком на руках и избил, в том числе наносил удары ногами. Ранее на Житомирщине пьяный мужчина избил полицейского.

РБК-Украина сообщает, что неадеквата быстро опознали. Оказалось, что это жилец микрорайона, в котором случилось происшествие.

Нападение произошло без каких-либо причин: мужчина проходил мимо 40-летней женщины, на руках которой был ребенок, и вдруг начал избивать ее руками и ногами.

По предварительной информации, у женщины сломан нос и разбито лицо, она получила сотрясение мозга. Но женщина особенно испугалась за своего годовалого малыша и находившегося рядом с коляской старшего сына. За пострадавшую никто не заступился.

Мужчине, напавшему на женщину, 32 года. Говорят, что он психически болен, и теперь жители микрорайона боятся выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что в Ровно пенсионер МВД угрожал застрелить полицейских.

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