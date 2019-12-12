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Украина

МВД назвало имена пяти человек, причастных к убийству Шеремета

18:47 12 декабря 2019 190
Андрей Антоненко
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета пятерых человек. Их имена на срочном брифинге сообщил заместитель главы Национальной полиции — начальник уголовной полиции Евгений Коваль. Напомним, ранее министр внутренних дел заявил, что на данном этапе речь идет только об объявлении подозрения.

По его словам, их удалось установить по итогам следственно-розыскных мероприятий.

«Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это — Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Антоненко (Андрей. Ред.) и супруги Грищенко», — заявил он.

По его словам, идентифицировать Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которые якобы и закладывали взрывчатку под автомобиль, помог британский эксперт Айлоэй Бирч, который является международно признанным специалистом, который идентифицирует людей по походке.

Отметим, что на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что это дело является для него особенным и не исключил, что уйдет в отставку в случае провала расследования.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате подрыва авто, принадлежащего его супруге, главному редактору сайта «Украинская правда» Алена Притуле.

«ФАКТЫ» писали, что известно о главном подозреваемом в деле — Андрее Антоненко.

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