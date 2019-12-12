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Фитнес-тренера Зеленского жестко наказали за дружбу с президентом (фото)
В четверг, 12 декабря, в Киеве неизвестные поиздевались над внешним видом автомобиля Dodge Charger. Он принадлежит Валерию Бабичу — фитнес-тренеру и давнему другу Зеленского. Ранее на фанатской странице действующего президента разместили видеозапись его тренировки в спортзале.
«Информатор» сообщает, что Dodge, по предварительным данным, спровоцировал хулиганов внешним видом. На машине были наклейки «Зе!», которые используются в поддержку Владимира Зеленского.
Dodge стоял во дворе в районе Днепровской набережной. Но когда его хозяин вышел из дома, то увидел, что кто-то красным баллончиком нанес на двери оскорбительную надпись. Валерий Бабич считает, что инцидент произошел из-за символики в поддержку Зеленского.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский успевает ежедневно тренироваться в спортзале.
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