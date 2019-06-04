Украина

Еще и в спортзал успевает: в АП рассказали о рабочем графике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, которого недавно заметили на концерте Дмитрия Монатика, приезжает на работу к 8:30 и ходит в спортивный зал.

Об этом «Украинской правде» рассказал первый заместитель главы АП Сергей Трофимов. «В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1−2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00», — сообщил он.

По словам Сергея Трофимова, в АП проходят ежедневные совещания, в том числе и «стратегические» — с участием первого помощника и главы Администрации президента, а также «неформальные» — во время которых к вышеупомянутым присоединяются все заместители руководителя АП.

«Мы обсуждаем там все вопросы, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие кадровые вопросы. Задач очень много», — отметил Сергей Трофимов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, комментируя последние события в Украине, отметил тот факт, что «из повестки дня ушла война».



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