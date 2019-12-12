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Нужна сакральная жертва: у Авакова рассказали, какое отношение к убийству Шеремета имеет Маруся Зверобой
Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, обсуждали возможность привлечения к делу волонтера Маруси Зверобой — для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования. Напомним, 2 декабря Зверобой побывала в Государственном бюро расследований.
Как заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль на брифинге МВД, это стало известно во время обработки телефонных звонков фигурантов дела.
Такое предложение сделала, в частности, медик Юлия Кузьменко.
«Нам надо, чтобы какая-то баба стала проводом… Нам нужна Жанна Дарк», — сказала женщина, которую Нацполиция подписывает псевдо «Вася».
«Если бы менты побили бабу-мать, это было бы идеально», — поясняет она далее.
Собеседники говорят о том, что если подобрать известного человека, который находится в определенной зависимости от власти, и совершить против нее преступление, чтобы отвлечь внимание от громкого убийства журналиста.
Напомним, начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль показал оперативное видео с места убийства журналиста Шеремета, на котором зафиксированы мужчина — Андрей Антоненко — и женщина — Юлия Кузьменко. Именно последняя, по версии полиции, могла подложить взрывчатку.
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