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- 15:01 День Варвары: открытки, поздравления, молитвы
День Варвары: открытки, поздравления, молитвы
Во вторник, 17 декабря, отмечается День святой Варвары, а именины празднуют все Варвары, Вари, Вареньки.
«ФАКТЫ» собрали для именинниц красивые поздравления.
В День святой Варвары
Я зажгу свечу,
И простой молитвы
Слова я прошепчу.
Не прошу я славы,
Власти и богатства,
Детям и родителям
Прошу здоровья, счастья.
Милости, зашиты
Я прошу для них,
Сохрани, Святая,
Любимых и родных.
В день Святой Варвары
К небесам взываю,
Услышь и помоги,
Заступница святая.
***
Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!
Неземные твои чары
Очаровывают всех!
Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!
***
С Днем Варвары поздравляю!
Вера будет пусть чиста.
О Святой напоминаю —
Той, что верила в Христа,
Несмотря на все мученья,
От него не отреклась.
Хватит пусть тебе терпенья,
Чтоб мечта твоя сбылась!
***
Пусть Варварушка святая
Веру в сердце укрепит,
От греха оберегает,
От злодеев защитит.
Пусть всегда она незримо
Наблюдает за тобой,
Чтобы сделать жизнь счастливой,
Поселить в душе покой!
***
Поздравляю с Днем святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
Напомним, что 19 декабря — День Николая. А «ФАКТЫ» сделали подборку песен о Чудотворце.
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