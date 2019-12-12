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Общество и люди

День Варвары: открытки, поздравления, молитвы

15:01 16 декабря 2019 136
День Варвары
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 17 декабря, отмечается День святой Варвары, а именины празднуют все Варвары, Вари, Вареньки.

«ФАКТЫ» собрали для именинниц красивые поздравления.

День Варвары
В День святой Варвары
Я зажгу свечу,
И простой молитвы
Слова я прошепчу.

Не прошу я славы,
Власти и богатства,
Детям и родителям
Прошу здоровья, счастья.

Милости, зашиты
Я прошу для них,
Сохрани, Святая,
Любимых и родных.

В день Святой Варвары
К небесам взываю,
Услышь и помоги,
Заступница святая.

День Варвары
***
Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!
Неземные твои чары
Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!

День Варвары
***
С Днем Варвары поздравляю!
Вера будет пусть чиста.
О Святой напоминаю —
Той, что верила в Христа,

Несмотря на все мученья,
От него не отреклась.
Хватит пусть тебе терпенья,
Чтоб мечта твоя сбылась!

День Варвары
***
Пусть Варварушка святая
Веру в сердце укрепит,
От греха оберегает,
От злодеев защитит.

Пусть всегда она незримо
Наблюдает за тобой,
Чтобы сделать жизнь счастливой,
Поселить в душе покой!
День Варвары

***

Поздравляю с Днем святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.


Напомним, что 19 декабря — День Николая. А «ФАКТЫ» сделали подборку песен о Чудотворце.

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