День Варвары: открытки, поздравления, молитвы

Общество и люди

Во вторник, 17 декабря, отмечается День святой Варвары, а именины празднуют все Варвары, Вари, Вареньки.

«ФАКТЫ» собрали для именинниц красивые поздравления.



В День святой Варвары

Я зажгу свечу,

И простой молитвы

Слова я прошепчу.

Не прошу я славы,

Власти и богатства,

Детям и родителям

Прошу здоровья, счастья.

Милости, зашиты

Я прошу для них,

Сохрани, Святая,

Любимых и родных.

В день Святой Варвары

К небесам взываю,

Услышь и помоги,

Заступница святая.



***

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!



***

С Днем Варвары поздравляю!

Вера будет пусть чиста.

О Святой напоминаю —

Той, что верила в Христа,

Несмотря на все мученья,

От него не отреклась.

Хватит пусть тебе терпенья,

Чтоб мечта твоя сбылась!



***

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.

Пусть всегда она незримо

Наблюдает за тобой,

Чтобы сделать жизнь счастливой,

Поселить в душе покой!



***

Поздравляю с Днем святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

Напомним, что 19 декабря — День Николая. А «ФАКТЫ» сделали подборку песен о Чудотворце.

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