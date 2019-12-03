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День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце (видео)
В декабре украинцы отмечают один из самых любимых праздников — День святого Николая Чудотворца. Христиане западного обряда празднуют 6 декабря, восточного — 19 числа.
А «ФАКТЫ» предлагают вам подборку красивых песен о святом Николае, которые создадут праздничное настроение.
Одна из самых популярных песен «Ой, хто, хто Миколая любить». Предлагаем послушать ее в исполнении Тины Кароль. А также публикуем текст песни, чтобы вы могли подпевать.
Ой, хто, хто Миколая любить,
Ой, хто, хто Миколаю служить,
Тому святий Миколай,
На всякий час помагай,
Миколай!
Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призиває,
Той все з горя вийде ціло,
Охоронить душу й тіло,
Миколай!
Ой, хто, хто спішить в Твої двори,
Сего Ти на землі і в морі
Все хорониш від напасти,
Не даєш му в гріхи впасти,
Миколай!
Миколай, молися за нами,
Благаєм Тебе зі сльозами.
Ми Тя будем вихваляти,
Ім'я Твоє величати,
На віки.
Еще одна популярная песня «Миколай Бородатий» в исполнении группы «Плач Єремії».
Нежная колыбельная «Спи, маленький козачок» в исполнении Росавы — это именно та песня, которая понравится деткам.
Еще одна трогательная детская песня в исполнении Леси Соболевской.
А песню, которую написала Оксана Сенькив, очень любят школьники.
Очень зажигательная композиция «Дідо Бородатий», которую подарили Перкалаба & Eugene Hütz, точно понравится взрослым.
Напомним, что 4 декабря христиане восточного обряда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Поздравления с праздником читайте здесь.
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