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День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце (видео)

В декабре украинцы отмечают один из самых любимых праздников — День святого Николая Чудотворца. Христиане западного обряда празднуют 6 декабря, восточного — 19 числа.

А «ФАКТЫ» предлагают вам подборку красивых песен о святом Николае, которые создадут праздничное настроение.

Одна из самых популярных песен «Ой, хто, хто Миколая любить». Предлагаем послушать ее в исполнении Тины Кароль. А также публикуем текст песни, чтобы вы могли подпевать.

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай,

На всякий час помагай,

Миколай!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло,

Охоронить душу й тіло,

Миколай!

Ой, хто, хто спішить в Твої двори,

Сего Ти на землі і в морі

Все хорониш від напасти,

Не даєш му в гріхи впасти,

Миколай!

Миколай, молися за нами,

Благаєм Тебе зі сльозами.

Ми Тя будем вихваляти,

Ім'я Твоє величати,

На віки.

Еще одна популярная песня «Миколай Бородатий» в исполнении группы «Плач Єремії».

Нежная колыбельная «Спи, маленький козачок» в исполнении Росавы — это именно та песня, которая понравится деткам.

Еще одна трогательная детская песня в исполнении Леси Соболевской.

А песню, которую написала Оксана Сенькив, очень любят школьники.

Очень зажигательная композиция «Дідо Бородатий», которую подарили Перкалаба & Eugene Hütz, точно понравится взрослым.

Напомним, что 4 декабря христиане восточного обряда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Поздравления с праздником читайте здесь.

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