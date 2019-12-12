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Не имел полномочий: Генштаб назначил служебное расследование в связи с заявлениями полковника Ноздрачева
В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на скандальные заявления полковника Алексея Ноздрачева во время круглого стола в информационном агентстве «Укринформ».
В заявлении, опубликованном Генштабом в Facebook, говорится, что позиция Ноздрачева не является позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил.
«Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных полномочий и компетенцию возглавляемого им подразделения», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что начальник Генштаба — Главнокомандующий ВСУ назначил служебное расследование, о результатах которого сообщат дополнительно.
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