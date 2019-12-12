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Не имел полномочий: Генштаб назначил служебное расследование в связи с заявлениями полковника Ноздрачева

21:35 12 декабря 2019 410
Не имел полномочий: Генштаб назначил служебное расследование в связи с заявлениями полковника Ноздрачева
Инф. «ФАКТОВ»

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на скандальные заявления полковника Алексея Ноздрачева во время круглого стола в информационном агентстве «Укринформ».

В заявлении, опубликованном Генштабом в Facebook, говорится, что позиция Ноздрачева не является позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил.

«Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных полномочий и компетенцию возглавляемого им подразделения», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что начальник Генштаба — Главнокомандующий ВСУ назначил служебное расследование, о результатах которого сообщат дополнительно.

Напомним, Путину ответили на рассказанную им страшилку о «новой Сребренице» на Донбассе.

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