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"Его надо на передовую": сеть возмутило заявление чиновника ВСУ о "реинтеграции" украинской и российской армий (видео)
Высокопоставленный чиновник ВСУ заявил о «готовности украинских военных к реинтеграции» с военнослужащими РФ и боевиками террористических «ЛДНР», но существует «проблема с ветеранами». Ранее сообщалось, что 9 декабря в Париже ветераны АТО и представители Нацкорпуск организовали акцию, направленную против принятия на «нормандском саммите» решений, равнозначных капитуляции.
Как сообщает InfoResist, об этом на круглом столе «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем» заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию. «Вопрос реинтеграции, это в первую очередь вопрос безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято политическое решение и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И объясниться военным русским и военным украинским, даже если они были врагами, будет лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются… Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики по реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые заботятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции в инициативы» , — заявил он.
Первый комментарий под этим видео таков: «Этому полковнику надо повоевать на передовой, а не в штабе. Тогда у него поменьше станет желания интегрироваться с русскими военными. Реинтегрироватья на основе чего? Идеи уничтожения Украины?»
Отреагировал на заявление офицера ВСУ и ветеран Александр Грамарчук (позывной «Гром»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший министр юстиции Александр Лавринович заявил, что если Донбасс получит особый статус, антиукраински настроенные правоохранители смогут преследовать военных, которые защищали Украину.
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