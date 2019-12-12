23.35 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Его надо на передовую": сеть возмутило заявление чиновника ВСУ о "реинтеграции" украинской и российской армий (видео)

16:41 12 декабря 2019 397
Полковник Алексей Ноздрачев
Инф. «ФАКТОВ»

Высокопоставленный чиновник ВСУ заявил о «готовности украинских военных к реинтеграции» с военнослужащими РФ и боевиками террористических «ЛДНР», но существует «проблема с ветеранами». Ранее сообщалось, что 9 декабря в Париже ветераны АТО и представители Нацкорпуск организовали акцию, направленную против принятия на «нормандском саммите» решений, равнозначных капитуляции.

Как сообщает InfoResist, об этом на круглом столе «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем» заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.

По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию. «Вопрос реинтеграции, это в первую очередь вопрос безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято политическое решение и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И объясниться военным русским и военным украинским, даже если они были врагами, будет лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются… Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики по реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые заботятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции в инициативы» , — заявил он.

Первый комментарий под этим видео таков: «Этому полковнику надо повоевать на передовой, а не в штабе. Тогда у него поменьше станет желания интегрироваться с русскими военными. Реинтегрироватья на основе чего? Идеи уничтожения Украины?»

Отреагировал на заявление офицера ВСУ и ветеран Александр Грамарчук (позывной «Гром»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший министр юстиции Александр Лавринович заявил, что если Донбасс получит особый статус, антиукраински настроенные правоохранители смогут преследовать военных, которые защищали Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: фольга, color french (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер