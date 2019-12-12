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"Не очень верю услышанному": Маруся Зверобой отреагировала на скандальные аудиозаписи по "делу Шеремета"

22:58 12 декабря 2019 180
Маруся Зверобой
Инф. «ФАКТОВ»

Ветеран АТО Маруся Зверобой не доверяет заявлениям правоохранителей о том, что возможные участники убийства журналиста Павла Шеремета планировали сделать ее «сакральной жертвой» для отвлечения внимания. Об этом она заявила в эфире «5 канала».

При этом волонтер связала слова медика Юлии Кузьменко о ее детях с собственным уголовным делом об угрозах президенту Зеленскому.

«Я только „Пуму“ узнала. Знаю ее с 2014 года. И характер ее знаю… Характер — это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это „лепят“. После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала», — заявила ветеран.

При этом она заявила, что если ее боевую подругу все-таки отправят под суд, она тоже придет ее «вытаскивать».

«Что поделаешь? Единство — оно такое», — объяснила она.

Напомним, главным подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета является ветеран АТО Андрей Антоненко, в доме которого проходил масштабный обыск. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места событий.

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