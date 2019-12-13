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Выборы в Британии: побеждают сторонники Brexit
Правящая Консервативная партия Великобритании горячего сторонники выхода страны из ЕС Бориса Джонсона смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов.
Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.
Согласно данным экзит-полов, консерваторы получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина — 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, «Либеральные демократы» — на 13. «Зеленые» могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.
Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.
Напомним, что в четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Рьяным сторонником их проведения был премьер Борис Джонсон, который требовал, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре «развода» и дальнейшим отношениям. В свою очередь, британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.
Также напомним, что парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин — это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 октября, Палата общин британского парламента согласилась с настойчивым предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы в декабре нынешнего года. Это стало возможным после того, как лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что согласен на роспуск парламента и выборы.
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