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Несмотря на встречу в Париже: ЕС продлил экономические санкции против путинской России
Несмотря на раздававшиеся призывы некоторых европолитиков к незамедлительному рассмотрению вопроса о снятии санкций с РФ в связи с благоприятным исходом саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже, лидеры государств и правительств стран — членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.
Об этом сообщил спикер президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter, пишет Reuters.
«Продление санкций в отношении России одобрено Европейским Советом», — сообщил Лейтс.
Как говорится в официальном сообщении Европейского Совета в Twitter, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили вопрос санкций против России после саммита «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря. «ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
По информации издания «Коммерсант», решение о продлении санкций приняли после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали остальных лидеров ЕС о ходе реализации минских соглашений.
Напомним, что в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Последний раз Европейский Совет в июне 2019 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2020-го года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конгрессе США приняли оборонный бюджет с военной помощью для Украины. В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте «Северный поток 2», а также в проекте «Турецкий поток».
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